Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi

GALATASARAY’IN İLK GÜNDOĞAN HAMLESİ

Galatasaray, Uğurcan Çakır’ın transferinin ardından İlkay Gündoğan’la anlaşma sağladı ve yıldız futbolcuyu İstanbul’a getirdi. İlkay Gündoğan, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maçta görev alan 34 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’DAN DUYGULU AÇIKLAMALAR

İlkay Gündoğan, transferi hakkında “Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.