Spor

Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi

galatasaray-ilkay-gundogan-i-istanbul-a-getirdi

GALATASARAY’IN İLK GÜNDOĞAN HAMLESİ

Galatasaray, Uğurcan Çakır’ın transferinin ardından İlkay Gündoğan’la anlaşma sağladı ve yıldız futbolcuyu İstanbul’a getirdi. İlkay Gündoğan, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maçta görev alan 34 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’DAN DUYGULU AÇIKLAMALAR

İlkay Gündoğan, transferi hakkında “Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Manşet

Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a Getirdi

Galatasaray, anlaşma sağladığı İlkay Gündoğan'ı İstanbul'a davet etti. Futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Gündem

İstanbul’da Çete Bağlantılı Cinayet! Saldırgan Yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da 20 yaşındaki Nesimi Acar, sokakta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırının yeni nesil suç çeteleriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü, saldırgan yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.