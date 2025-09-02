Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi

GALATASARAY, İLKAY GÜNDOĞAN ILE ANLAŞTI

Son olarak Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray, her bakımdan anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan İlkay Gündoğan, daha sonra Galatasaray’a katılmasını sağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla toplamda 54 resmi maçta mücadele eden 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DUYGULU AÇIKLAMALARI

İlkay Gündoğan, transfer haberinin ardından duygularını şu sözlerle ifade etti: “Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.”