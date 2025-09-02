Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı transfer etti

GALATASARAY, İLKAY GÜNDOĞAN’I KADROSUNA KATTI

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ı 2 yıllığına transfer etti. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan’ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon euro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir” bilgisi verildi. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 54 maçta 5 gol atmıştı.

TRANSFER HİKAYESİ

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, transfere dair hislerini paylaştı. “Benim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup zevkli bir futbol oynamak istiyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Başka takımlardan da transfer teklifleri aldığını vurgulayan İlkay, “Sıcak baktığım bir teklif yoktu. Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başlamıştım. Biraz beklemem gerekiyordu. Çok şükür son günde transfer olduk. Galatasaray ailesinin bir parçası olacağız” ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı’ndan arkadaşı Leroy Sane ile son olarak 2 hafta önce görüştüğünü belirten Gündoğan, “Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız” şeklinde konuştu. Okan Buruk ile transferi hakkında görüştüğünü ifade eden İlkay, “İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum” dedi.

GALATASARAY’A DÖNÜŞ

İlkay Gündoğan, Galatasaray’a dönmekten duyduğu gururu aktarırken, “Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde açıklama yaptı.