Galatasaray’ın 210. Yabancı Transferi Frankowski

GALATASARAY’IN YENİ FUTBOLCUSU

Galatasaray, bonservisini kiraladığı Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski ile tarihindeki 210. yabancı oyuncu transferini gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonunda başlayan Süper Lig döneminden itibaren 6 kıta ve 53 farklı ülkeden toplam 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

FRANKOWSKI’NİN TRANSFER DETAYLARI

Fransa’nın Lens takımından 1 milyon avro bedelle transfer edilen Przemyslaw Frankowski, Galatasaray’ın kadrosuna katılmış oldu. Bu transfer, kulüp tarihinde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.