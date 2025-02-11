More
Spor

Galatasaray’ın 210. Yabancı Transferi Frankowski

galatasaray-in-210-yabanci-transferi-frankowski

GALATASARAY’IN YENİ FUTBOLCUSU

Galatasaray, bonservisini kiraladığı Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski ile tarihindeki 210. yabancı oyuncu transferini gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonunda başlayan Süper Lig döneminden itibaren 6 kıta ve 53 farklı ülkeden toplam 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

FRANKOWSKI’NİN TRANSFER DETAYLARI

Fransa’nın Lens takımından 1 milyon avro bedelle transfer edilen Przemyslaw Frankowski, Galatasaray’ın kadrosuna katılmış oldu. Bu transfer, kulüp tarihinde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dubai’de Dünya Hükümetler Zirvesi Başladı

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla başladı. Bakan El Gergavi, açılışta güncel küresel sorunları ve teknolojik gelişmeleri ele aldı.
Manşet

Elan Ricardo Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu CD La Equidad'dan transfer etti ve oyuncu sağlık kontrolünü başarıyla tamamladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.