Galatasaray’ın Başarısı Icardi’ye Bağlı

GALATASARAY’IN HAZIRLIKLARI

Trendyol Süper Lig’e 4’te 4 yaparak başlayan Galatasaray, milli aranın ardından Eyüpspor deplasmanına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda forvet hattında Osimhen’in sakatlığı nedeniyle önemli bir eksik bulunuyor. Teknik ekip, Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Frankfurt deplasmanında gol yollarında problem yaşamak istemiyor. Bu aşamada dikkatler, uzun süreli sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Mauro Icardi’ye çevrildi.

ICARDI’NİN DÖNÜŞÜ VE GELECEĞİ

Tottenham ile Avrupa Ligi’nde geçen sezon çapraz bağları kopan Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu ve maçın ikinci yarısında oyuna girdi. 32 yaşındaki golcü henüz fiziksel olarak tam anlamıyla hazır değildir, ancak kısa zaman içinde ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Icardi’nin bir diğer beklentisi de yeni sözleşme konusudur. Yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi, Galatasaray’dan teklif almazsa sezonun sonunda serbest kalma hakkına sahip. Yönetim, transfer dönemini kapatırken devre arasına kadar Icardi’nin geleceğine karar verecek. Galatasaray, Süper Lig’deki liderliğini sürdürmek ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmak için mücadele ederken, Icardi’nin performansı büyük bir önem taşıyor.