Galatasaray’ın Genç Yıldızı Profesyonel Sözleşmeyi Reddetti

galatasaray-in-genc-yildizi-profesyonel-sozlesmeyi-reddetti

Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Galatasaray ile yollarını ayırıyor. 90+ Digital kaynaklı habere göre, 15 Mayıs 2008 doğumlu olan genç futbolcunun 18 yaşına girdiği gün kulüpten ayrılacağı belirtiliyor. Galatasaray’ın oyuncuya profesyonel sözleşme önerdiği, ancak Çağrı Hakan’ın bu teklifi reddettiği ifade ediliyor.

GOL KRALI OLARAK ZİRVEDEYDİ

Önceki sezonda U19 Ligi’nde 22 gol atarak gol kralı unvanını kazanan genç forvet, bu sezon ise 21 maçta 5 gol atma başarısı göstermiş durumda.

