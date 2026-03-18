Galatasaray’ın İngiliz Takımları Karşısındaki Deplasman İstatistiği

GALATASARAY, LIVERPOOL İLE ZORLU MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool ile olağanüstü bir mücadele verecek. Sarı-kırmızılı ekibin İngiliz takımlarına karşı deplasmanda sergilediği performans, dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI DÜŞÜK PERFORMANS

Galatasaray, İngiliz ekipleri ile gerçekleştirdiği deplasman mücadelelerinde yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Bu süreçte 3 kez sahadan beraberlikle ayrılan ekip, 8 karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı. Bu istatistikler, Liverpool karşısında işlerin ne kadar zorlayıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

TARİHİ BİR SONUÇ İÇİN SAHADA OLACAKLAR

Tüm bu veriler ışığında, Galatasaray tarihi bir sonuç elde etmek amacıyla sahaya çıkacak. Mücadelede üst düzey bir performans sergilemek, üst tura yükselme şansını artıracak.

