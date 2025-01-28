Galatasaray’ın İstenmeyen Yıldızı Al-Nasr’da Yeni Sayfa Açtı

HİTİTİ İLE GÖZDE OYUNCU

Hakim Ziyech, 2023 yılında Chelsea’den Galatasaray’a kiralık olarak katılmış ve 2024 Temmuz ayında bonservisiyle Süper Lig ekibine dahil olmuştur. İlk sezonunda Galatasaray formasıyla 23 karşılaşmaya çıkarak 8 gol atıp 4 asist yaparak büyük takdir toplamıştır. Sarı kırmızılı takımda performansıyla son günlerin en çok konuşulan futbolcusu haline gelen Hakim Ziyech, artık kulüpte istenmeyen oyuncu olarak değerlendirilmekte.

A RAP KULÜBÜ İLE ANLAŞMA

Son günlerde sıkça transfer dedikodularında adı geçen Ziyech, Arap kulüplerinin ilgisinin artmasıyla birlikte yeni bir çözüm yoluna gitmeye hazır hale geldi. Al-Nasr, Ziyech için önemli bir teklif sunarak, oyuncuyla da anlaşma sağladı. Şu anda Galatasaray, Faslı oyuncunun transferi için gerekli görüşmeleri yürütüyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Ziyech’in Al-Nasr’a transferine nasıl bir tutum takınacağı merakla beklenirken, Ziyech’in kariyerine yeni bir yön vermek için Suudi Arabistan’a transferi futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor.