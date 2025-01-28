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Spor

Galatasaray’ın İstenmeyen Yıldızı Al-Nasr’da Yeni Sayfa Açtı

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HİTİTİ İLE GÖZDE OYUNCU

Hakim Ziyech, 2023 yılında Chelsea’den Galatasaray’a kiralık olarak katılmış ve 2024 Temmuz ayında bonservisiyle Süper Lig ekibine dahil olmuştur. İlk sezonunda Galatasaray formasıyla 23 karşılaşmaya çıkarak 8 gol atıp 4 asist yaparak büyük takdir toplamıştır. Sarı kırmızılı takımda performansıyla son günlerin en çok konuşulan futbolcusu haline gelen Hakim Ziyech, artık kulüpte istenmeyen oyuncu olarak değerlendirilmekte.

A RAP KULÜBÜ İLE ANLAŞMA

Son günlerde sıkça transfer dedikodularında adı geçen Ziyech, Arap kulüplerinin ilgisinin artmasıyla birlikte yeni bir çözüm yoluna gitmeye hazır hale geldi. Al-Nasr, Ziyech için önemli bir teklif sunarak, oyuncuyla da anlaşma sağladı. Şu anda Galatasaray, Faslı oyuncunun transferi için gerekli görüşmeleri yürütüyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Ziyech’in Al-Nasr’a transferine nasıl bir tutum takınacağı merakla beklenirken, Ziyech’in kariyerine yeni bir yön vermek için Suudi Arabistan’a transferi futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor.

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