Galatasaray’ın Morata Transferinde Son Durum

GALATASARAY’DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’a 2-1 kaybederek play-off’lara kalmayı başarmasının ardından ara transfer çalışmalarında hızlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Milan’dan Alvaro Morata’nın transferini sonuçlandırmak üzere. Oyuncunun İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Ayrıca, İtalyan kulübünden başka bir futbolcuya daha talip olan Galatasaray, transfer sürecinde kötü bir haberle karşı karşıya kaldı.

AHMET KUTUCU TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Sarı-kırmızılılar, transfere hız vermeden önce hücum hattını güçlendirmek için ilk olarak Ahmed Kutucu’yu kadrosuna kattı. Şimdi ise Milan’dan Alvaro Morata’yı takıma kazandırma aşamasına geldi. 32 yaşındaki golcünün bu gün İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Morata için yapılan transfer görüşmelerinde Galatasaray, İtalyan ekipten bir başka oyuncuyu daha talep etti.

PAVLOVIC TRANSFERİNDE KİLİT GELİŞME

Galatasaray, Fenerbahçe ile de ismi anılan Strahinja Pavlovic’i bonservisi ile kadrosuna katma peşinde. Ancak son dakika bilgilerine göre, Milan, Galatasaray’ın teklifi ile ilgili olumlu bir yaklaşım sergilese de Pavlovic, kariyerine İtalya’da devam etmeyi tercih ediyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Sırp stoper, temsilcisine bu kararı iletti ve müzakere yapılmasını istemedi. Yine de Galatasaray, Pavlovic’i ikna etmek amacıyla bugün son bir görüşme yapacağı bilgisi verildi.

PAVLOVIC’İN PERFORMANSI

Bu sezon Milan forması giyen Pavlovic, tüm kulvarlarda 17 resmi maçta yer alıp 1 gol ve 2 asistle takıma katkı sağladı. 1.94 boyundaki stoperin Milan ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. Transfermarkt verilerine göre Pavlovic’in piyasa değeri 17 milyon Euro civarında.