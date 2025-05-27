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Galatasaray’ın Rakipleri Şampiyonlar Ligi’nde

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SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK İLANI

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan ederek yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı kazandı. Gelecek sezon bu prestijli turnuvaya katılacak 29 takımın tamamı belirlendi. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de netleşmiş oldu.

Kura çekiminden sonra Galatasaray, lig aşamasında 8 takımla karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve bu süreçte son 16 mücadelesini sürdürecek. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasında İngiliz ekipleri Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea ve Newcastle United; İspanyol ekipleri Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal ve Athletic Bilbao; Fransız takımlar PSG, Marsilya, Monaco ve İtalyan ekipler Inter, Napoli, Atalanta ve Juventus bulunuyor.

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