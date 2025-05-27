Galatasaray’ın Rakipleri Şampiyonlar Ligi’nde

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK İLANI

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan ederek yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı kazandı. Gelecek sezon bu prestijli turnuvaya katılacak 29 takımın tamamı belirlendi. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de netleşmiş oldu.

Kura çekiminden sonra Galatasaray, lig aşamasında 8 takımla karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve bu süreçte son 16 mücadelesini sürdürecek. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasında İngiliz ekipleri Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea ve Newcastle United; İspanyol ekipleri Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal ve Athletic Bilbao; Fransız takımlar PSG, Marsilya, Monaco ve İtalyan ekipler Inter, Napoli, Atalanta ve Juventus bulunuyor.