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Galatasaray’ın Şikayetçi Olduğu Mourinho’ya Açıklama

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AÇIKLAMALAR ÜZERİNE YAPILAN YENİ DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe, dünkü derbiden sonra düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray’ın şikayetçi olduğu Mourinho konusunda bir açıklama yaptı. Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada, “Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.”

BAĞLAMINDAN KOPAN SÖYLEMLER

Açıklamada, “Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtılmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.” denildi.

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