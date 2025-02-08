Galatasaray’ın Transfer Atağı: Frankowski İle Anlaştı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, eksik pozisyonlara yönelik transfer hamleleri sonrası odak noktasını sağ beke çevirdi. Kulüp, 29 yaşındaki oyuncuyla transfer konusunda anlaştığına dair haberler öne çıkıyor.

SAĞ BEK TRANSFERİNE YOĞUNLAŞILIYOR

Galatasaray, sağ bek transferi için hızla adımlar atarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile sözleşme koşullarında anlaşma sağladı. Polonya medyasına göre, 29 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar devam edecek ve 2028 yılına kadar uzama opsiyonu bulunan bir sözleşme imzalandı. Transfer sürecinde hareketli saatler geçiren Galatasaray, Ainsley Maitland-Niles için Lyon’a yaptığı kiralama teklifinin reddedilmesinin ardından, resmi görüşmelerin devam ettiği Frankowski’nin Lens’in Nice ile oynayacağı maç kadrosuna dahil edilmediği bildirildi.

JUANLU SANCHEZ İÇİN TEKLİF YAPILDI

Galatasaray, Sevilla’ya Juanlu Sanchez için 8 milyon Euro’luk bir teklif sundu. İspanyol kulübünün teknik direktörü Xavier García Pimienta, bu iddialara yanıt vererek, “Galatasaray’dan Juanlu’ya teklif mi? Hiçbir şey bilmiyorum ama umarım kalır, yoksa ben oynamak zorunda kalacağım.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

ERSUN YANAL İLE PAZARLIKLAR SONUÇSIZ KALDI

Galatasaray, Eren Elmalı transferi ile ilgili Trabzonspor ile yürüttüğü pazarlıklarda bir sonuç alamadı ve bu transfer rafa kalktı.

YENİ ALTERNATİF İSİME YÖNELİYOR

TRT Spor’un aktardığına göre, alternatif oyuncular üzerine yoğunlaşan Galatasaray, Yusuf Özdemir için Alanyaspor ile görüşmelere başladı. Bu sezon 22 maçta 2 gol ve 2 asist başarısı gösteren 24 yaşındaki futbolcunun, Akdeniz ekibiyle 3.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İspanya’da yayın yapan ABC Gazetesi, Galatasaray’ın Juanlu Sanchez’e yönelik 8 milyon Euro’luk transfer teklifinde bulunduğunu belirtiyor. 21 yaşındaki İspanyol savunmacının, oynama süresinden memnun olmadığı ancak kulüp yönetiminin, bu sebeple gelen teklifi reddettiğini bildirdi.