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Galatasaray’ın Yeni Tesisi Tanıtıldı

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GALATASARAY’IN YENİ TESİSLERİ TANITILDI

Galatasaray Spor Kulübü, futbolun geleceğini etkileyecek yeni tesisini kamuoyuyla paylaşıyor. Sarı-kırmızılıların futbol faaliyetlerini düzenleyeceği Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtılıyor.

TEDARİK VE İMKANLAR HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Tanıtımda Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, tesisin inşa süreci ve sunduğu olanaklar hakkında basına kapsamlı bilgiler sunuyor. Futbolcuların konaklama alanlarından, antrenman sahalarına, fitness salonundan soyunma odalarına kadar birçok bölüm, basın mensuplarına gösterilerek tanıtılıyor.

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Tanıtım turunun sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla bir araya gelerek iftar programında buluşuyor.

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