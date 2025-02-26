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Galatasaray “Irkçılık”, Hukukçular “Hakaret” Diyor

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GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ VE MOURINHO’NUN ÇIKIŞI

Süper Lig’in heyecan dolu Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, golsüz eşitlikle sonuçlandı. Ancak, maç sonrası Mourinho’nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar gündemi sarstı. Portekizli teknik direktör, bir pozisyonda Galatasaray teknik ekibinin tepkisini işaret ederek, “Hakeme teşekkür etmeliyim, çünkü diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Galatasaray camiasında büyük bir tepki yarattı.

GALATASARAY’IN HUKUKİ SÜREÇ AÇMA KARARI

Kulüp, Mourinho’nun ifadelerinin ırkçı olduğunu savunarak bu konuda hukuki bir süreç başlatacağını kamuoyuna duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu ve spor hukukçuları arasında da konuya dair yoğun tartışmalar yaşanıyor. Uzmanlar, Mourinho’nun sözlerinin nasıl değerlendirileceği konusunda farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE TARTIŞMALAR

Spor hukukçuları, Mourinho’nun sözlerinin hangi çerçevede ele alınması gerektiği ve olası yaptırımlar hakkında fikirlerini paylaşıyor. Bu durum, futbol dünyasında ırkçılık karşıtı mücadele konusunda tekrar tartışmaları alevlendirdi. Uzmanların bu konuda sunduğu görüşler, ilerleyen günlerde nasıl bir gelişme olacağını belirleyecek.

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