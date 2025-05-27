Galatasaray, Kaleci Kotarski İle Görüşüyor

GALATASARAY’DA MÜHİM VEDA

Galatasaray, Başakşehir FK karşılaşması ile birlikte bir dönemi kapatacak ve Fernando Muslera takım ile yollarını ayırıyor. Uruguaylı kalecinin ardından yeni kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray’da birçok isim gündeme gelirken son olarak beklenmedik bir isimle iletişime geçildiği öğrenildi.

DOMINIK KOTARSKI İLE TEMASLAR BAŞLADI

Andriy Lunin ve Marcin Bulka’nın ardından Galatasaray, Yunan ekibi PAOK’ta forma giyen Hırvat kaleci Dominik Kotarski ile ilgilenmeye başladı. Hırvat basınında yer alan bilgilere göre, sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki kaleci için PAOK kulübü ile temaslara geçti. Ayrıca, İtalyan kulüplerinin de başarılı kalecinin durumu hakkında bilgi topladığı bildiriliyor.

Kotarski, kalesini Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic’in koruduğu Hırvatistan Milli Takımı’na iki kez davet edildi. Hırvat kaleci, bu sezon Avrupa Ligi maçında Galatasaray’a karşı oynadığı Rams Park’ta dikkat çekici bir performans sergiledi.