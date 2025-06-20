Spor

Galatasaray, Kamp Programını Açıkladı

galatasaray-kamp-programini-acikladi

KAMPA HAZIRLIK

Galatasaray, yeni sezon öncesi kamp programını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da bir kamp gerçekleştirecek. Bu süreçte, takımla birlikte iki hazırlık maçı oynanacak.

Galatasaray, Avusturya’daki kampta 20 Temmuz’da Admira Wacker ile, 23 Temmuz’da ise Cagliari ile karşılaşacak. Bu maçlar, takımın sezon öncesi hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kamp sonrasında, İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçı daha yapacak. Bu maçlar, RAMS Park’ta gerçekleştirilecek ve 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile, 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile oynanacak. Bu mücadeleler, takımın sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlaması açısından büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vargas’tan Forma Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'ni başarıyla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı makamında ağırladı.
Manşet

Mario Lemina’nın Takımı Belli Oluyor!

Galatasaraylı Mario Lemina, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile transfer anlaşması sağladı. Futbolcunun yeni dönemine burada devam edeceği belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.