Galatasaray, Kamp Programını Açıkladı

KAMPA HAZIRLIK

Galatasaray, yeni sezon öncesi kamp programını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da bir kamp gerçekleştirecek. Bu süreçte, takımla birlikte iki hazırlık maçı oynanacak.

Galatasaray, Avusturya’daki kampta 20 Temmuz’da Admira Wacker ile, 23 Temmuz’da ise Cagliari ile karşılaşacak. Bu maçlar, takımın sezon öncesi hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kamp sonrasında, İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçı daha yapacak. Bu maçlar, RAMS Park’ta gerçekleştirilecek ve 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile, 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile oynanacak. Bu mücadeleler, takımın sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlaması açısından büyük önem taşıyor.