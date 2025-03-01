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Galatasaray, Kemerburgaz’a Taşınıyor!

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OKAN BURUK’UN YENİ TESİS SEÇİMİ

Okan Buruk, “Artık zamanı geldi!” diyerek Galatasaray’ı Kemerburgaz’a taşıdı. İlk olarak, geçen sezon 2024-2025 için yeni tesisin açılacağı planlanmıştı, fakat gecikmeler nedeniyle Florya’da idmanlar devam etti. Buruk ise mutlaka beklemeyi tercih etmedi ve “Hemen geçiyoruz!” talimatını verdi. Yönetimden herhangi bir ses çıkmadan, bu karar hızlı bir şekilde onaylandı. Cimbom’un yeni kalesi hazır olduğunda taraftarlar büyük bir heyecanla karşıladı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNU AÇAN DEĞİŞİM

Okan Buruk’un bu cesur kararı, Galatasaray’ı şampiyonluk yolunda hızlandıracak mı? Florya’daki geçmişteki günler geride kaldı ve Kemerburgaz’da yeni bir serüven başlıyor. Taraftarlar, “Burası bizim kalemiz, buradan zafer gelecek!” şeklinde coşku içinde. Buruk’un hedefi kupada, takımın ruhu Kemerburgaz’da canlanıyor. Cimbom’un rakipleri artık titremeye başladı!

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