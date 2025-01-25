Galatasaray, Konyaspor’u Penaltıyla Yendi

2024-2025 SEZONU HEYECANI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 21. hafta karşılaşmasında Okan Buruk’un teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray ile Recep Uçar’ın yönetimindeki Konyaspor, hakem Halil Umut Meler yönetimindeki maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Kritik müsabakadan 1-0’lık galibiyetle lider Galatasaray ayrıldı.

OSIMHEN PENALTIDAN GOLÜ ATTI

Müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Konyasporlu Adil Demirbağ’ın ceza sahasına müdahalesi sonrasında hakem Halil Umut Meler pozisyonu VAR’da inceledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Nijeryalı forvet Victor Osimhen, 22. dakikada kullandığı penaltı atışını başarılı bir şekilde ağlarla buluşturdu ve Galatasaray’ı öne geçirdi. Galatasaray, Osimhen’in penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

GALATASARAY FARKI KORUDU

İkinci yarıda takımın temposu artmasına rağmen skor değişmedi. Galatasaray, Konyaspor’u Nijeryalı yıldızının tek golüyle mağlup etti. Maçta Osimhen’in iki vuruşunun ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldığını da belirtmek gerekiyor.

KONYASPOR’UN GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray puanını 54’e çıkartırken, galibiyet hasreti 6 maça ulaşan Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

GALATASARAY’IN ZORLU DEPLASMAN PERİYODU

Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü Avrupa Ligi’nde Ajax ile karşılaşacak ve ardından ligde Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Konyaspor ise bir sonraki lig mücadelesinde Bodrum FK’yı evinde ağırlayacak.