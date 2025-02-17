Galatasaray Kritik Rize Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY’IN HEDEFİ PUAN FARKINI KORUMAK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, mücadeleyi Çaykur Didi Stadı’nda saat 20.00’de oynayacak ve karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük olacak. Bu maç, Galatasaray’ın ligdeki puan farkını korumasındaki önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

SAKAT OYUNCULAR VE YENİ TRANSFERLER

Galatasaray’da tedavileri devam eden Morata, Jakobs ve Yunus Akgün, bu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan, yeni transferler Lemina, Eren Elmalı ve Frankowski, şans verilmesi durumunda ilk kez sahada yer alabilecek. Okan Buruk’un takımı, ligde oynadığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 60 puanla zirvede bulunuyor.