More
Gündem

Galatasaray Kritik Rize Maçına Hazırlanıyor

galatasaray-kritik-rize-macina-hazirlaniyor

GALATASARAY’IN HEDEFİ PUAN FARKINI KORUMAK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, mücadeleyi Çaykur Didi Stadı’nda saat 20.00’de oynayacak ve karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük olacak. Bu maç, Galatasaray’ın ligdeki puan farkını korumasındaki önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

SAKAT OYUNCULAR VE YENİ TRANSFERLER

Galatasaray’da tedavileri devam eden Morata, Jakobs ve Yunus Akgün, bu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan, yeni transferler Lemina, Eren Elmalı ve Frankowski, şans verilmesi durumunda ilk kez sahada yer alabilecek. Okan Buruk’un takımı, ligde oynadığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 60 puanla zirvede bulunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe’ye Dev Sponsorluk Anlaşmaları Yolda

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, stadyum ve forma sponsorluğu anlaşmalarıyla Bankalar Birliği borcuna dair güncel bilgileri Flash Haber ile paylaştı.
Gündem

Sezon Sonu Bedava Olacak Yıldızlar!

Süper Lig'de sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular gündemde. Hala yeni kontrat imzalamayan oyuncular merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.