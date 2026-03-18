Galatasaray Liverpool Deplasmanında Tur İçin Sahada

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşında İngiliz ekibi Liverpool ile bu akşam saat 23.00’te Anfield Stadyumu’nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynanan ilk maçı 1-0’lık skorla kazanmıştı. Galatasaray, rövanşta galip gelir veya berabere kalırsa çeyrek finale yükselmeyi başaracak. Liverpool’un 1 farkla galip gelmesi durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Ev sahibi takımın 2 veya daha fazla farkla kazanması halinde ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatmış olacak.

BU STADYUMDA OLMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL

Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, değerlendirilmelerde bulundu. Buruk, “Bu stadyumda olmak gerçekten çok güzel. Buraya girmek, yarınki maçı burada hayal etmek, kafamızda oynamak değerli. Türk futbolu için çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil.” diyerek duygularını ifade etti. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi tecrübesinin kendilerine katkı sağladığını belirten Buruk, “Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem futbolcuları hem teknik adamı önemli isimler.” şeklinde konuştu.

YÜKSELEN BİR PERFORMANSIMIZ VAR

Buruk, takımın güncel durumunun iyi olduğunu vurguladı ve “Yükselen bir performansımız var. Özgüvenimiz yüksek, daha iyi bir takım olduk, birbirimizi çok iyi tanıdık.” dedi. Ligde ve Avrupa’da başarılı bir grafik sergilediklerini belirten Buruk, oyuncularının değerinin arttığını ve Gabi’nin Brezilya Milli Takımı’na çağrıldığını ifade etti.

İLK MAÇTAKİ 11’LERİ SÜRPRİZDİ

Liverpool’un sakatlıkları sebebiyle değişen kadrosuna dikkat çeken Buruk, “Liverpool 11’ini düşünürken, ilk maçtaki 11’leri sürprizdi. Gomez’i bekliyordum. Sağ bekte hep değişiklikleri var.” dedi. Rakip oyuncuları tanıdıklarını belirten Buruk, “Biraz kendi oyunumuza odaklanmalıyız, neleri iyi yapabiliriz, bunu düşüneceğim.” açıklamasında bulundu.

BAŞARAMAZSAK ÇOK ÜZÜLECEĞİZ

Buruk, takımın değerleri üzerine değerlendirme yapmanın yeterli olmayacağını belirterek, “Kazanırsak çok sevineceğiz. Başaramazsak çok üzüleceğiz.” dedi. Olumsuz sonuçlar için endişe etmemeleri gerektiğini belirten Buruk, “Kazanma şansımız var, bu taraftan düşünmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

TARAFTARLARIN OLMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ

Galatasaray taraftarının olmamasının bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Buruk, “Taraftarların olması çok önemliydi ama bu da bir motivasyon.” dedi. Cezanın adil olmadığını belirten Buruk, “Burada taraftarımız için oynayacağız. Onlar için oynayacağız.” diyerek destek için duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

SZOBOSZLAI ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Buruk, Liverpool’un önemli oyuncusu Szoboszlai hakkında ise, “Szoboszlai gerçekten önemli bir oyuncu.” diyerek ona övgüler yağdırdı. Sakıncalı durumlarına dikkat çekerek, “Bazen bu tür oyuncuların ne yapacağını bilseniz de etkili olabilir.” ifadesini kullandı.

BİZİM BİR OYUNUMUZ VAR

Buruk, düzenli bir oyun şekli benimsediklerini belirterek, “Bizim bir oyunumuz var. Hep bu oyunu oynamak, üzerinden gitmek istiyoruz.” dedi. Maçta gol atmaya odaklanacaklarını ifade eden Buruk, “Maç hiçbir türlü erken bitmeyecek, 0-0, 1-0, 0-1… Hangi sonuç olursa olsun 90 dakikaya gidecek bu maç.” sözleriyle oyunculara mesaj verdi.