Galatasaray, Osimhen’den Barış Alper’i Seçti

OSIMHEN’İN DURUMU BELİRSİZLİĞE DEVAM EDİYOR

Dünya Kupası Elemeleri’nde Ruanda ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak 36. dakikada oyunu terk eden Galatasaraylı Victor Osimhen’in durumu, İstanbul’da yapılacak tetkikler ile netleşecek. Nijeryalı forvetin bu sakatlık sebebiyle Güney Afrika maçı kadrosunda yer almayacağı belirtiliyor. Osimhen’in bugün özel uçakla İstanbul’a döneceği ve sağlık kontrolleri ile MR sonuçlarına göre karar verileceği aktarılıyor.

OKAN BURUK RİSKE GİTMEK İSTEMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 18 Eylül’de Eintracht Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı göz önünde bulundurularak Osimhen’i riske etme niyetinde değil.

BARIŞ ALPER YILMAZ ŞANSI YAKALAYACAK

Mauro Icardi’nin henüz yeteri kadar hazır olmaması nedeniyle, Okan Buruk’un Eyüpspor karşılaşmasında forvet hattında Barış Alper Yılmaz’a şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.