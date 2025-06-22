Galatasaray, Osimhen’e mesaj gönderdi

GALATASARAY TRANSFER HAMLELERİNE DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna Alman yıldız Leroy Sane’yi kattıktan sonra, dikkatlerini forvet hattında Victor Osimhen’e çevirdi.

OSIMHEN’E NET BİR MESAJ GÖNDERİLDİ

Kulüp, şu an Nijerya’da tatilde bulunan Osimhen’e açık bir mesaj iletti. Basında yer alan haberler doğrultusunda, “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım” şeklinde bir iletişim kuruldu.

BÜYÜK KULÜPLER PEŞİNDE

Osimhen için önceki dönemlerde Manchester United ve Juventus’un ilgilendiği biliniyor. Bununla birlikte, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal tarafından önemli bir teklif sunulmuştu. Ancak, yıldız oyuncu bu teklifi reddetti.

TATİLE ODAKLANDIM

Nijeryalı golcü, bir YouTube programına katılırken transferle ilgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti ve yalnızca, “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” şeklinde bir yanıt verdi. İtalyan medyası, Osimhen’in temmuz ortasına kadar başka hiçbir kulüple anlaşma sağlamayacağını öne sürüyor.