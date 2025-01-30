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Spor

Galatasaray Play-Off Etabı İle Devam Edecek

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MAÇIN SONUCU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı. Johan Cruyff Arena’da gerçekleşen karşılaşmayı 2-1’lik skorla Ajax kazandı. Ajax, rakip fileleri önce 23. dakikada Bertrand Traore’nin, ardından 58. dakikada Kian Fitz Jim’in golleriyle sarstı. Galatasaray ise maçın sonunda 90+2. dakikada Victor Osimhen ile bir gol buldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, grup aşamasında ilk 8 hedefine ulaşamadı ve final sıralamasında 13 puanla 14. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce garantilediği son 16 turu play-off etabında mücadele etmeye devam edecek. Galatasaray, bir sonraki etaba odaklanarak yeni fırsatların peşinde koşmayı hedefliyor.

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