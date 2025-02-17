Galatasaray Rizespor’u Mağlup Etti

MAÇIN HEYECANI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin 24. hafta karşılaşmasında, Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu önemli maçta Rizespor’un teknik direktörlüğünü üstlenen İlhan Palut, Galatasaray’ın başında ise Okan Buruk yer aldı. Hakem Zorbay Küçük, Rize Stadyumu’nda mücadeleyi başlattı.

LİDER GALATASARAY ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray, konuk olduğu Rizespor’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Böylece liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Bu sonuç, Galatasaray’ın sezon içerisindeki güçlü performansını devam ettirdiğini gösteriyor.