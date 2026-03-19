Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne Veda Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun son 16 turu rövanş maçları heyecan dolu dakikalarla geçti. Anfield Road’da Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetiminde gerçekleşen karşılaşmada, Arne Slot’un takımı Liverpool ile Okan Buruk’un çalıştırdığı temsilcimiz Galatasaray bir araya geldi. Galatasaray, ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajı koruyamayarak deplasmanda Liverpool’a 4-0 yenildi.

LIVERPOOL’UN GOL ŞOVU

Maçta Liverpool’un golleri, 25. dakikada Dominik Szoboszlai, 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Mohamed Salah tarafından kaydedildi.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Mohamed Salah, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır’ın engeline takılarak penaltıyı değerlendiremedi.

GALATASARAY YARIŞTAN ELENDİ

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

LIVERPOOL ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Liverpool, çeyrek finale adını yazdırarak Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.