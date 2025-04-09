Galatasaray, Samsunspor İçin Antrenman Yaptı

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile oynayacağı müsabaka için hazırlıklarını sürüyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başlıyor. Daha sonra sahada iki grup halinde 10’a 2 pas çalışması gerçekleştiriliyor. Antrenman, koşu çalışmasının ardından taktik çalışmalarla sona eriyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Galatasaray, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlık süreçlerini tamamlayacak. Antrenmanın ardından takım, Samsun’a hareket edecek.