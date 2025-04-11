Galatasaray, Samsunspor’u Ziyaret Edecek

GALATASARAY’IN SAMSUNSPOR MAÇI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor’a konuk oluyor. Sarı-kırmızılıların milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada dikkat çeken isimlerden biri olacak.

İNGİLİZLER TRİBÜNDEN TAKİP EDİYOR

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşen derbide Barış Alper Yılmaz’ı gözlemlemişti. Yıldız oyuncunun, bu akşam oynanacak olan Samsunspor-Galatasaray karşılaşmasında da İngiliz kulübünün yetkilileri tarafından tribünden izleneceği bilgisi alındı.

TEKLİF BEKLENİYOR

West Ham’ın iki temsilcisinin, Samsun’daki maçta Barış Alper Yılmaz’ı izlemesi ve detaylı bir rapor hazırlaması bekleniyor. İngiliz kulübünün sezon sonunda Galatasaray ile görüşmeler yaparak milli oyuncu için resmi bir transfer teklifi sunması olabiliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta mücadele etti. 24 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 11 gol atıp 6 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirlenen Barış Alper’in sarı-kırmızılılarla 2027’ye kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.