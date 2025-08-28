Galatasaray, Singo’nun Maliyetini Açıkladı

GALATASARAY’DAN YENİ TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray, Monaco’dan transfer ettiği Wilfred Singo’nun maliyetini kamuoyuna duyurdu. Futbolcuyla 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı ve yıllık 4.8 milyon euro maaş alacağı bilgisi paylaşıldı. Singo, “Galatasaray maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde konuştu.

TRANSFER DETAYLARI

Sarı kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü AS Monaco Football Club SAM’a ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir.”