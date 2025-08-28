Galatasaray, Singo’nun Maliyetini Açıkladı

GALATASARAY TRANSFERİ AÇIKLADI

Galatasaray, Monaco’dan transfer ettiği Wilfred Singo’nun maliyetini KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamalarda futbolcuyla 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Singo’nun yıllık maaşı ise 4.8 milyon euro olarak duyuruldu.

FUTBOLCUDAN AÇIKLAMALAR

Singo, “Galatasaray maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde duygularını ifade etti. Sarı kırmızılı kulüpten gelen bilgiye göre, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.” denildi.

TRANSFERİN DETAYLARI

Açıklamada, “Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü AS Monaco Football Club SAM’a ödenecektir.” ifadelerine de yer verildi. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Anlaşma gereği futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödeneceği bildirildi.