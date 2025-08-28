Galatasaray, Singo’nun Maliyetini Açıkladı

GALATASARAY SINGO İLE ANLAŞTI

Galatasaray, Monaco’dan transfer ettiği Wilfred Singo’nun maliyetini Kamuoyuna Açıklama Platformu’na bildirdi. Futbolcunun 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor ve her yıl 4.8 milyon euro maaş alacağı açıklandı. Singo, “Galatasaray maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

TRANSFER DETAYLARI AÇIKLANDI

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü AS Monaco Football Club SAM’a ödenecektir” denildi.

ANLAŞMANIN KOŞULLARI

Transferle ilgili olarak, futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı kaydedildi. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödeneceği ifade edildi.