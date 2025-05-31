Galatasaray Taraftarından Osimhen’e Şarkı

ŞAMPİYON GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞTI

Galatasaray, Süper Lig’in 38. ve son haftasında Başakşehir ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen maç öncesinde, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir coşkuyla Victor Osimhen’e yoğun ilgi gösterdi.

OSIMHEN’E BÜYÜK DESTEK

Kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, müsabakanın öncesinde sahaya çıktığında stat hoparlörlerinden Nazan Öncel’in ‘Gitme Kal Bu Şehirde’ isimli şarkısı çaldı. Taraftarlar da aynı zamanda ‘Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor’ şeklinde tezahürat ederek, 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’a transfer edilmesini arzuladı.