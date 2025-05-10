Galatasaray, Trabzonspor’u 2-0 Yendi

İLK YARIDA TEMKİNLİ OYUN

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, Papara Park’ta Trabzonspor’u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atıyor. İlk yarıda her iki takım da temkinli bir oyun sergiliyor. Trabzonspor, Visca ve Cham ile gol ararken, Galatasaray’ın Osimhen ve Sara’nın şutları ise Uğurcan Çakır tarafından engelleniyor. 45+6’da Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşu direkten dönüyor ve Muslera’nın kurtarışlarıyla ilk yarı 0-0 sona eriyor.

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA AÇILIYOR

İkinci yarıda Galatasaray, oyununu hızlandırıyor. 66. dakikada Gabriel Sara’nın kullandığı kornerden Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşuyla topu filelere gönderiyor ve skoru 1-0 yapıyor. 84. dakikada Eren Elmalı’nın müthiş koşusu ardından Yunus Akgün’ün asistinde Alvaro Morata, farkı ikiye çıkarıyor: 2-0. Trabzonspor, Banza ve Nwakaeme ile yanıt vermeye çalışıyor ama Muslera’yı geçemiyor.

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 86’ya yükseltiyor ve liderliğini sürdürüyor. 27 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Real Madrid’in 18 puan önünde yer alıyor. Galatasaray, gelecek hafta Kayserispor ile yapacağı maçta 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu matematiksel olarak garanti altına alacak. Beraberlik ya da galibiyet, Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyacak.