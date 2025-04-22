Galatasaray, Türkiye Kupası’nda finale ulaştı

YARI FİNAL HEYECANI BAŞLADI

Türkiye Kupası’nda yarı final karşılaşması yaşanıyor. Konyaspor, Recep Uçar’ın yönetiminde Galatasaray ile Ali Yılmaz’ın hakemliğinde Konya Büyükşehir Stadyumu’nda mücadele etti. Galatasaray, konuk takım olarak sahaya çıkarak rakibini 5-1’lik skorla yenerek finale adını yazdırdı.

GALATASARAY’IN GOL ŞOVU

Galatasaray’a bu galibiyeti getiren goller 26. dakikada Victor Osimhen, 42. dakikada Lucas Torreira, 47 ve 55. dakikalarda Roland Sallai ile 90. dakikada Yusuf Demir’den geldi. Konyaspor’un maçtaki tek golü ise 53. dakikada Pedrinho tarafından kaydedildi.

FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM GALATASARAY OLDU

Bu sonuçla Galatasaray, Türkiye Kupası’nda finale yükselen ilk ekip oldu. Sarı-kırmızılı takım, finalde Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak olan maçın galibiyle karşılaşacak. Konyaspor, bu sonuçla Türkiye Kupası’na veda etmiş oldu.

SIRADAKİ MÜCADELELER BEKLENİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise ligde hafta sonunda Adana Demirspor’u konuk edecek.