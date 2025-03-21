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Galatasaray Üç Yıldız Transferi Yapacak

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GALATASARAY’IN BAŞARILI PERFORMANSI

Süper Lig’de son olarak Antalyaspor’u 4-0 yenerek galibiyet serisini sürdüren Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 9 puan önüne geçerek puan toplamını 71’e yükseltiyor. Ligde şampiyonluğun en büyük adayı olarak öne çıkan Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

TRANSFER HEDEFLERİ BELLİ OLDU

Hem ligde hem de kupada zafere ulaşmayı hedefleyen Galatasaray’ın sezon sonu için yapmayı planladığı transferlerin listesi de netleşiyor. Gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olan kulüp, kadrosuna önemli yıldız isimler eklemeye hazırlanıyor.

OSIMHEN’İN GELECEĞİ BELİRSİZ

Yönetim, Napoli’den kiralanan ünlü golcü Victor Osimhen’i kadrosunda tutmayı istese de, Osimhen’in ayrılmaya sıcak bakması nedeniyle Mauro Icardi ile devam etmeyi planlıyor.

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