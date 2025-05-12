Galatasaray, Unicaja Malaga’ya Yenildi

GALATASARAY VE UNICAJA MALAÖ FINALDE BULUŞTU

Basketbol Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray ile İspanyol ekibi Unicaja Malaga, Atina’daki Sunel Arena’da karşı karşıya geldi. Mücadelede Unicaja Malaga, 83-67’lik skorla galip gelerek kupaya uzandı.

İlk çeyrekte, hızlı hücumlarla etkili olan unıcas Malaga, Galatasaray’ın hücum organizasyonlarındaki sorunlarından faydalandı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyrekte 6 top kaybı yaparak 19-13 geriye düştü.

MALAGA İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İkinci periyotta, Unicaja Malaga hızlı hücumlarla farkı çabuk bir şekilde çift hanelere çıkardı. Ancak Galatasaray, toparlanarak maça denge getirmeye çalıştı. İlk yarının bitimine 0.7 saniye kala sessizliğini bozan Delgado, Carter’a yaptığı faul sonrası gelen 3 serbest atışla, ilk yarıyı 31-37 geride kapattı.

MALAGA SKOR AÇIKLAMASINI SÜRDÜRDÜ

İkinci yarıya, karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada, Unicaja Malaga farkı tekrar 9 sayıya çıkardı. Özellikle Tyrone Wallace’ın etkili oyunuyla Galatasaray, bu periyottan 49-56 geride çıktı.

GALATASARAY MAÇI KAYBETTİ

Son periyotta, rakip takımın sert savunması karşısında Tyrone Wallace ve Cummings ile etkili olmaya çalışan Galatasaray, savunma ribaundlarını almakta zorlanarak, dış şutları engelleyemedi. Sonuç olarak maçtan 67-83 mağlup ayrılarak turnuvayı 2’nci sırada tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Young 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2.

Unicaja Malaga: Diaz, Barreiro, Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13.