Gündem

Galatasaray Ve Çaykur Rizespor Karşılaştı

galatasaray-ve-caykur-rizespor-karsilasti

GALATASARAY VE ÇAYKUR RİZESPOR’UN KARŞILAŞMASI

Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor mücadele etti.

OKAN BURUK’UN DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın kadrosunda yalnızca bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta gerçekleşen karşılaşmaya Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11’iyle çıktı.

ÖNEMLİ

Gündem

“Mahkeme Yıkım Kararı Verdi: Paraliaki!”

İstanbul Bebek'teki Paraliaki Balık Restoranı'nın ruhsatsız inşaatı nedeniyle verilen yıkım kararı onandı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasını reddetti; yıkım 26 Mayıs 2025'te yapılacak.
Gündem

Gazze’de Yardımlar Durdurulacak, Savaşlar Artacak

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki bombardımanlarını artırırken, bölgeye yapılan insani yardımların hızını azaltmayı ya da tamamen durdurmayı hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.