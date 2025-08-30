Galatasaray Ve Çaykur Rizespor Karşılaştı

GALATASARAY VE ÇAYKUR RİZESPOR’UN KARŞILAŞMASI

Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor mücadele etti.

OKAN BURUK’UN DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın kadrosunda yalnızca bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta gerçekleşen karşılaşmaya Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11’iyle çıktı.