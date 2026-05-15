Galatasaray Xavi Simons İçin Harekete Geçti

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Galatasaray, dünya futboluna damga vuracak bir transfer için hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılı ekip, hedef olarak Xavi Simons’u belirledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIRLIK

Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, önümüzdeki sezon için Avrupa’da etkili bir kadro kurmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu amaca yönelik olarak yıldız oyuncular üzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.

XAVI SIMONS HEDEFTE

Galatasaray’ın radarına giren son isim, Tottenham forması giyen Xavi Simons oldu. 23 yaşındaki Hollandalı yetenek, Avrupa futbolunun en göze çarpan genç oyuncuları arasında yer almasıyla transfer spekülasyonlarını artırdı.

DURSUN ÖZBEK’TEN CİDDİ YATIRIM

Elde edilen bilgilere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Xavi Simons’un transferi için önemli bir bütçe ayırmış durumda. Sezon başında Leipzig’den Tottenham’a 65 milyon euro karşılığında transfer olan bu genç yıldız için resmi adımların atılacağı bildiriliyor.

Xavi Simons, bu sezon toplamda 41 maçta süre aldı. Hollandalı oyuncunun gösterdiği performans, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Barış Alper Yılmaz Şampiyonlukları ve Geçmişi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sezon başındaki transfer sürecine dair düşüncelerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da Yükseliş Eğilimi Sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 14.611,95 puanla 0,09'luk artışla giriş yaptı.
FIFA’dan Türk Kulüplerine 3 Dönem Transfer Yasağı

FIFA, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Ankaragücü'ne 3 dönem geçerli olmak üzere transfer yasağı cezası uyguladı.
Asensio’nun Geleceği Başkanlık Seçimine Bağlı

Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'nun geleceği, yapılacak seçimlerin ardından yeni yönetim ve teknik direktörle birlikte netlik kazanacak.
2026 Süper Kupa’ya Katılacak Takımlar Açıklandı

Galatasaray Süper Lig şampiyonu olurken, Fenerbahçe ikinci sırayı elde etti. Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da yarışacak.