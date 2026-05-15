Galatasaray Xavi Simons İçin Harekete Geçti

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Galatasaray, dünya futboluna damga vuracak bir transfer için hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılı ekip, hedef olarak Xavi Simons’u belirledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIRLIK

Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, önümüzdeki sezon için Avrupa’da etkili bir kadro kurmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu amaca yönelik olarak yıldız oyuncular üzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.

XAVI SIMONS HEDEFTE

Galatasaray’ın radarına giren son isim, Tottenham forması giyen Xavi Simons oldu. 23 yaşındaki Hollandalı yetenek, Avrupa futbolunun en göze çarpan genç oyuncuları arasında yer almasıyla transfer spekülasyonlarını artırdı.

DURSUN ÖZBEK’TEN CİDDİ YATIRIM

Elde edilen bilgilere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Xavi Simons’un transferi için önemli bir bütçe ayırmış durumda. Sezon başında Leipzig’den Tottenham’a 65 milyon euro karşılığında transfer olan bu genç yıldız için resmi adımların atılacağı bildiriliyor.

Xavi Simons, bu sezon toplamda 41 maçta süre aldı. Hollandalı oyuncunun gösterdiği performans, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.