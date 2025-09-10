Gündem

Galatasaray, Yeni Oyuncular Kazandı!

galatasaray-yeni-oyuncular-kazandi

TRANSFER DÖNEMİNDE ÖNEMLİ KATILIMLAR VE AYRILIKLAR

Transfer dönemini yoğun bir şekilde geçiren Galatasaray, kadrosuna birçok önemli isim eklerken, çok sayıda da ayrılığa sahne oldu. Sarı-kırmızılı takım, Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfreid Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan gibi yetenekleri kadrosuna dahil etti.

AYRILAN İSİMLERİN SAYISI ARTIYOR

Diğer yandan, Alvaro Morata, Derrick Köhn, Przemyslaw Frankowski, Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Efe Akman, Elias Jelert, Eren Aydın, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Fernando Muslera, Mathias Ross, Atakan Ordu, Baran Demiroğlu, Baran Aksaka, Halil Dervişoğlu, Ali Efe Çördek ve Ali Yeşilyurt gibi birçok oyuncu takımın kadrosunu terketti. Galatasaray’da bazı oyuncuların sözleşme uzatmaları konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Bu durumdan etkilenen isimlerden biri ise genç futbolcu Eyüp Aydın.

ÖNEMLİ

Gündem

Kediyi Tekmeleyen A.S.S. Gözaltında

Alanya'da bir genç, kediyi tekmelediği için jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Flaş

Galatasaray’da Transfer Hareketliliği Devam Ediyor

Galatasaray'da kadro yapısı yeniden şekillenirken, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek bir futbolcunun uzatma talebinde bulunmadığı ortaya çıktı. Gelişmeler merakla takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.