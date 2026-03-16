Galatasaray Yıldızı Singo İçin Napoli’nin Planları

Galatasaray, yaz transfer dönemi kapsamında Monaco’dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil ettiği Wilfried Singo ile Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fildişi Sahilli oyuncunun İtalya’dan gelen bazı transfer dedikoduları dikkat çekiyor.

NAPOLI YAKINDAN İZLİYOR

İtalyan basınından Il Mattino’ya göre, Napoli, Galatasaray’da forma giyen Wilfried Singo’nun durumunu yakından takip ediyor. Haberde, İtalyan kulübünün uygun koşulların sağlanması durumunda transfer için resmi adımlar atma planları olduğu belirtildi.

60 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Singo’nun Galatasaray ile imzaladığı sözleşmede, ilk sezonu için 60 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi yer alıyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Napoli’nin bu miktarı karşılama kapasitesine sahip kulüpler arasında olduğu öne sürülüyor.

PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR

Sakatlığını atlatmasının ardından formunu yükselten 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 21 maçta mücadele etti. Singo, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

