“Galatasaraylı Abdülkerim, Taraftarlarla Tartıştı!”

KONYASPOR VE GALATASARAY ARASINDA GERİLİM

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma öncesinde zemin kontrolü için sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Bu olay üzerine Bardakcı, tribüne yönelerek taraftarlarla bir tartışma yaşadı.

TARTIŞMAYA UMUT NAYIR MÜDAHALE ETTİ

Bardakcı ile taraftarlar arasındaki gerginlik daha da büyümeden önlendi. Konyaspor’un forveti Umut Nayir, ortamı sakinleştirerek duruma müdahale etti. Daha sonrasında Bardakcı, yaşananların ardından soyunma odasına döndü.