Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz 200. Maçına Çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kocaelispor ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada ilk 11’de yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Barış Alper, bu müsabaka ile birlikte Galatasaray’daki 200. maçını gerçekleştirmiş oldu.

BARIŞ ALPER’İN İSTATİSTİKLERİ

2021 yılında Ankara Keçiörengücü’nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile toplamda 137 Süper Lig, 17 Ziraat Türkiye Kupası, 27 UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, 15 UEFA Avrupa Ligi ve elemeleri ile 4 Turkcell Süper Kupa maçı olmak üzere tam 199 resmi karşılaşmada sahada yer aldı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KAREYER

Kocaelispor maçında 200. kez sahaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar 36 kez rakip fileleri havalandırırken, Süper Lig’de 3, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da ise 1’er kez olmak üzere toplamda 5 kupa müzesine götürdü.

