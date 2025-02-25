Galatasaraylı Yöneticiden Volkan Demirel’e Olay Tepki!

JOSE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATIYOR

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, derbi sonrasında Galatasaray yedek kulübesine yönelik “Maymun gibi zıpladılar” sözleriyle gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli teknik adamın bu ifadesinin ırkçı olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Aynı konu hakkında bir televizyon programında yapılan konuşmalar ise sosyal medyada büyük yankı buldu!

ERAY YAZGAN’IN GÖRÜŞLERİ

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, programda yaptığı açıklamada: “Ben şu an bir Türk insanı olarak konuşuyorum. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu, Konyasporlusu herkes tek vücut tepki vermeli. Herkes bu kişiye gerekli cezanın verilmesi için öfkesini belirtmeli. Buna sizler de dahilsiniz, Volkan Hocam siz de dahilsiniz.” dedi. Bu ifadeler, izleyicilerden büyük destek topladı.

VOLKAN DEMİREL’İN CEVABI

Volkan Demirel ise Yazgan’ın görüşlerine karşılık verdi: “Ben sadece şunu söyleyeyim yapılan açıklama doğru değil ama ırkçılıkla alakalı bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Az önce algı yapmaya çalışıyor dediğiniz cümleye de katılmıyorum. Bence şu anda algıyı siz yapmaya çalışıyorsunuz. Bu bakış açısıyla alakalı bir şey. Söylem çok yanlış ama bunu oraya çekmenin bence gereği olmadığını düşünüyorum. Söylememesi gereken bir cümle kurmuş.”

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Bu diyalog, sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde tartışmalara yol açtı. Mourinho’nun “maymun gibi zıpladılar” ifadelerine tepki gösteren Galatasaray taraftarları, Volkan Demirel’in sözlerine de sert eleştiriler yöneltti. Taraftarlar, “Nasıl böyle bir açıklamayı savunabilir?” diyerek Demirel’i hedef aldılar. Galatasaray kulübü, Mourinho’nun ifadelerini ırkçı olarak nitelendirip güçlü bir karşılık verirken, Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu olay, derbinin arka planda kalmasına ve futbol dünyasında ciddi bir krizin oluşmasına sebep oldu!