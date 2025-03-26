Galaxy S25 İçin İkinci Güncelleme Geldi

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GALAXY S25 YAZILIM GÜNCELLEMESİ DEVAM EDİYOR

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisine yönelik yazılım güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Avrupa’da Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri için ikinci yazılım güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme, serinin piyasaya sürülmesinden itibaren yayınlanan ikinci güncelleme olma özelliğini taşıyor.

MART 2025 GÜVENLİK YAMASI YAYINDAYDI

Son güncelleme, Mart 2025 güvenlik yamasını içinde barındırıyor ve güvenlik iyileştirmelerine odaklanıyor. Bu güncelleme, yeni özellikler sağlamak yerine, cihazların güvenliğini artırmayı hedefliyor. Samsung, bu güncellemeyle birlikte Galaxy S25 serisini, diğer Samsung cihazlarıyla aynı güvenlik güncelleme takvimine entegre ediyor. Güncellemenin ilk olarak Güney Kore’de yayınlandığı, ardından Avrupa’da dağıtımına başlandığı bilgisi verildi. Önümüzdeki günlerde güncellemenin diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.

Kullanıcılar, güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını takip edebilirler. Güncellemenin, OTA (Over-The-Air) üzerinden kademeli olarak dağıtıldığı için tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alabileceği belirtiliyor.

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