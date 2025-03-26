Galaxy S25 İçin İkinci Güncelleme Yayında

SAMSUNG GALAXY S25 SERİSİ İÇİN YENİ GÜNCELLEME

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi için yazılım güncellemelerine devam ediyor. Şirket, Avrupa genelinde Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerine yönelik ikinci yazılım güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, serinin piyasaya sürülmesinin ardından gelen ikinci güncelleme olma özelliğini taşıyor.

GÜVENLİK YAMASI VE İYİLEŞTİRMELER

Son güncelleme, Mart 2025 güvenlik yamasını içeriyor ve güvenlik iyileştirmelerine odaklanıyor. Güncelleme, yeni özellikler sunmak yerine, kullanıcıların cihazlarının güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Samsung, bu güncellemeyle birlikte Galaxy S25 serisini, diğer Samsung cihazlarıyla benzer güvenlik güncelleme takvimine entegre ediyor. Güncelleme, öncelikle Güney Kore’de yayınlandı ve ardından Avrupa’ya dağıtım başladı. Diğer bölgelerde de güncellemenin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Kullanıcılar, güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını takip edebilirler. Güncellemenin OTA (Over-The-Air) üzerinden kademeli olarak dağıtılması nedeniyle, tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabiliyor.