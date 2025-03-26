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Galaxy S25 Ikinci Güncellemesi Yayınlandı

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Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 için yazılım güncellemelerine devam ediyor. Şirket, Avrupa’da Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri için ikinci yazılım güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme, serinin lansmanından önceki ikinci güncelleme olarak kaydediliyor.

MART 2025 GÜVENLİK YAMASI VE GÜVENLİK İYİLEŞTİRMELERİ

Son güncelleme, Mart 2025 güvenlik yamasını kapsıyor ve güvenlik iyileştirmelerine yönelik çalışmalar içeriyor. Güncelleme, yeni özellikler eklemeyecek, bunun yerine cihazların güvenliğini artırmayı hedefliyor. Samsung, bu güncellemeyle Galaxy S25 serisini, diğer Samsung cihazlarıyla eşit güvenlik güncelleme takvimine ulaştırıyor.

Güncelleme ilk olarak Güney Kore’de yayımlandı ve ardından Avrupa’daki kullanıcılara sunuldu. Önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de güncellemenin dağıtılması planlanıyor. Kullanıcılar, güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını takip edebilirler. Güncellemenin, OTA (Over-The-Air) üzerinden kademeli olarak ulaştırılacağı için tüm kullanıcılara ulaşması zaman alabilir.

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