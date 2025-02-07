Galaxy S26’da Exynos İşlemci Kullanılabilir

KORE MERKEZLİ GAZETEDEN YENİ RAPOR

Kore merkezli The Bell gazetesinden gelen veriler, Samsung’un Exynos 2600 işlemcisinin gelişiminin, Exynos 2500 ile kıyaslandığında çok daha başarılı olduğunu gösteriyor. Bu durum, gelecek yıl tanıtılacak amiral gemisi Galaxy S26 serisinin bazı modellerinin Qualcomm işlemcisiyle değil, Samsung’un kendi ürettiği Exynos işlemcisiyle donatılabileceği anlamına gelebiliyor. Bugün (7 Şubat) Galaxy S25 telefonları resmi olarak satışa sunulmuşken, bazı kullanıcılar hala cihazlarını almadı ancak Galaxy S26 serisi hakkında şimdiden dedikodular yayılmaya başladı. Yeni bir iddia, Samsung’un Galaxy S26 serisinin bazı versiyonlarını kendi tasarımı olan işlemciyle donatma niyetinde olduğunu ortaya koyuyor.

GALAXY S26 İÇİN YENİ UMUTLAR

Bu yıl Galaxy S25, global ölçekte Qualcomm Snapdragon 8 Elite ile sunuluyor. Bunun sebebi, Samsung’un Exynos 2500 işlemcisindeki üretim zorlukları ve düşük verimlilik oranı. Exynos 2500, bazı Galaxy S25 modellerine güç vermek üzere planlanmıştı fakat Samsung, 2024 ortasında yalnızca %20 gibi bir verimlilik oranı bildirmişti. Bu durum, Exynos 2500’ün Galaxy S25 telefonlarında kullanılmasını neredeyse imkansız hale getirmişti. Ancak, şimdi durum farklı görünmeye başladı.

EXYNOS 2600 İŞLEMCİSİ İYİLEŞİYOR

2nm üretim sürecinden çıkan Exynos 2600, test aşamalarında %30’dan fazla verim elde etmiş gibi gözüküyor. Yılın bu döneminde olmasına rağmen, Samsung’un Exynos 2600 ile Exynos 2500’e oranla çok daha iyi bir pozisyonda olduğu belirtiliyor. Galaxy S25 öncesinde, Samsung amiral gemisi modellerini farklı bölgelere göre ayrı işlemcilerle sunuyordu. ABD, Kanada, Çin, Makao, Hong Kong, Tayvan ve Japonya’daki modeller Qualcomm işlemcileri ile gelirken, diğer bölgelerde Exynos işlemcileri kullanılıyordu. Ancak bu ayrım, uzun zamandır bazı kullanıcıları tatmin etmiyordu. Çünkü tarihsel olarak, Qualcomm’un işlemcileri Samsung’un kendi Exynos işleyenlerinden daha iyi performans sergiliyordu.

KULLANICI MEMNUNİYETSİZLİĞİ VE POTANSİYEL OLUMSUZ SONUÇLAR

Bu performans farkı büyük olmasa da, bazı kullanıcılar, Samsung’un neden bazı amiral gemisi modelleri için daha düşük performans sunan işlemcileri tercih ettiğini sorguluyordu. Ancak, Exynos işlemcilerinin Galaxy S26 serisinde yeniden kullanımı, olumlu sonuçları da beraberinde getirebilir. Örneğin, Qualcomm Snapdragon 8 Elite’in bu yıl fiyat artışına gitmesiyle birlikte, Samsung Galaxy S25 telefonlarının fiyatlarını sabit tutmayı başardı. Exynos işlemcilerinin kullanımı, Samsung’un fiyatları kontrol altında tutmasına yarayabilir ve potansiyel fiyat artışlarından doğan kullanıcı tepkilerini önleyebilir. Exynos 2600 işlemcisinin, henüz resmi olarak duyurulmamış Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 ile kıyaslandığında ne derecede bir performans sunacağı belirsiz; umarız ki aralarındaki fark dramatik olmayacak.