Galibiyet Peşinde Olan Takımların Maçları

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN BAHİSLERİ

İddaa programı içinde, günün en popüler bahis seçeneklerini ve Misli yazarlarının bu maçlar üzerine yaptığı analizleri bir araya getirdik. Misli’ye özgü yüksek oranlarla maçların heyecanını yaşayın… “Şampiyon Oranlar” yalnızca Misli’de!

ALANYASPOR – FENERBAHÇE MAÇ ANALİZİ

Günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Alanyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %61’i Fenerbahçe’nin bu maçtan galip geleceğini öngörüyor. Misli Yazarı Can Tongo’nun tercihi ise “Karşılıklı Gol Var”. Fenerbahçe kritik bir deplasmana çıkıyor ve takımda bazı eksiklikler dikkat çekiyor. Son haftaların formda oyuncusu En-Nesyri sarı kart cezası nedeniyle oynayamıyor. Ayrıca, Yusuf, Oosterwolde, Becao, yeni transfer Diego Carlos, Djiku ve kaleci Livakovic, sakatlıkları dolayısıyla kadroda bulunmuyor. Ev sahibi Alanyaspor ise Eyüpspor yenilgisinin ardından, iç sahada Başakşehir’i ve zorlu deplasmanda Göztepe’yi yenerek iki önemli galibiyet almış durumda. İki takımdan da gol beklediğim bir 90 dakika bekliyorum.

SEVİLLA – BARCELONA MAÇ ANALİZİ

Günün “Şampiyon Oran” bülteninde Sevilla – Barcelona maçı yer almakta ve kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %51’i Barcelona’nın bu karşılaşmadan galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Alper Öcal’ın tercihi ise “Maç Sonucu 2”. Sevilla, son günlerde toparlanarak dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı, ancak halen Avrupa kupası hedefinden uzaktalar. Carmona, cezası nedeniyle bu maçta yer almayacak. Barcelona ise son Copa del Rey maçında Valencia’yı 5-0 gibi net bir skorla geçerek moral buldu. Hansi Flick yönetimindeki ekip, ligde son iki maçını kazanarak 3. sırada yer alıyor ve lider Real Madrid’in puan kaybıyla farkı kapatma şansı bulunuyor. Takıma geri dönen Gavi de önemli bir katkı sağlayacaktır. Barcelona, Sevilla’ya karşı oynadığı son altı maçın tamamını kazanmış durumda. Sevilla evinde direnecek ancak Barcelona’nın maçı kazanmasını bekliyorum.

NAPOLI – UDINESE MAÇ ANALİZİ

Günün “Şampiyon Oran” bülteninde Napoli – Udinese maçı yer almakta ve kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %53’ü Napoli’nin galip geleceğini öngörüyor. Misli Yazarı Özkan Öztürk’ün tercihi “Maç Sonucu 1”. Lig lideri Napoli, Roma deplasmanından 1 puanla döndü ve 7 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Yine de Napoli, bu maçı kazanmanın en yakın adayı. Udinese, son dönemde kötü gidişine geçen hafta son verdi ve Venezia’yı 3-2 yenerek ligde 5 maç sonra galip gelmiş oldu. Karlström, cezasını tamamlayarak bu maçta forma giyebilir. Kolay pes etmeyeceklerini düşünüyorum ama Napoli’nin evinde galip geleceğini öngörüyorum.

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