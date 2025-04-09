Gamze Nur Hayatını Kaybetti, Faruk Yaralandı!

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’na gitmekte olan motosikletli çiftin içinde bulunduğu feci bir kaza meydana geldi. 21 yaşındaki Gamze Nur Sıkar, kullanılmakta olan motosikletin özel halk otobüsü ile çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Sıkar’ın sevgilisi 24 yaşındaki Faruk Alagöz ise kazada ağır yaralandı.

KAZA ANI

Alınan bilgilere göre, Faruk Alagöz, sevgilisi Gamze Nur Sıkar ile birlikte Merkez Park’a gitmek için yola çıktığı sırada, Fuzuli Caddesi üzerinde 54 yaşındaki Beytullah T.’nin kullandığı 01 J 0049 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sıkar, otobüsün altında metrelerce sürüklendi. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini sağladı.

ACİL MÜDAHALE VE SÜRECİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Gamze Nur Sıkar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı çıkan Faruk Alagöz, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Alagöz’ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor. Ayrıca, kazanın ardından otobüs şoförü Beytullah T. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirildi ve Gamze Nur Sıkar’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazanın sebeplerinin araştırılması için resmi bir soruşturma başlatıldı.