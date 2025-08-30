Gangneung Kuraklık İçin Afet İlanı

KURAKLIK NEDENİYLE AFET BÖLGESİ İLANI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkenin doğusundaki Gangneung kentinde yaşanan kuraklık nedeniyle bölgeyi ‘afet bölgesi’ olarak ilan etti. Yonhap’ın aktardığı habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, Lee’nin ilgili bakanlıklara bu konuyla ilgili talimatını ilettiğini ifade etti. Lee, Gangneung’daki kuraklıkla mücadele amacıyla yangın söndürme ekiplerinin de görevlendirilmesi talimatını vererek, bölgeye 50 itfaiye tankerinin gönderileceği ve günlük olarak 2 bin ton ek su sağlanacağı bilgilerini paylaştı.

KURAKLIKLA MÜCADELE TOPLANTISI

Devlet Başkanı Lee, ayrıca gün içinde, kuraklıktan etkilenen Gangwon eyaletine bağlı Gangneung’da gerçekleştirilen ‘kuraklıkla mücadele toplantısı’na da başkanlık etti. Toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin tüm imkanlarını seferber ederek ‘ulusal afet bölgesi’ ilan edilen Gangneung’daki kuraklığın olumsuz etkilerini en aza indirmek ve halkın yaşadığı sıkıntıları hafifletmek gerektiğini dile getirdi.

Gangwon eyaletinin, yaşanan kötüleşen koşullar nedeniyle merkezi hükümetten afet ilanı talebinde bulunduğu belirtildi. Son altı ayda Gangneung’un, mevsim normallerinin yarısından daha az yağış aldığı ve kentin ana içme suyu kaynağındaki su seviyesinin cuma gününden itibaren yüzde 15,7’ye düştüğü bildiriliyor. Afet bölgesi ilanı ile hükümetin gerekli personel, ekipman ve malzemeleri hızlı bir şekilde seferber etme imkanı sağlandığı kaydediliyor.