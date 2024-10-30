Garanti BBVA Dolar Tahminini Güncelledi

GARANTİ BBVA’NIN EKONOMİK GÖRÜNÜM TAHMİNLERİ YENİLENDİ

Garanti BBVA Araştırma, Türkiye Ekonomik Görünümü Ekim 2024 raporunu yayımladı. Bu önemli raporda, makroekonomik tahminlerde güncellemeler yapıldı. BloombergHT’de yer alan bilgilere göre, Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert’in öncülüğünde hazırlanmış araştırma notunda, Türkiye’nin 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 3,5’ten yüzde 3,2’ye düşürüldü. 2025 yılı için yapılan büyüme tahmininde de bir revizyon gerçekleşti ve öngörü yüzde 3,5’ten yüzde 2,7’ye geriledi. Öte yandan, Garanti BBVA ekonomistleri uzun vadeli büyüme tahminlerinde ise yüzde 3,5’ten yüzde 4’e bir artış gerçekleştirdi.

FAİZ İNDİRİMİNDE TAHMİNLER DEĞİŞMEDİ

Banka, politika faizinin ilk indirim tarihinin önceki tahminlerde olduğu gibi Aralık 2024 olacağını öngörüyor. 2025 yılı sonunda ise politika faizinin yüzde 30 seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Garanti BBVA uzmanları, kur tahminlerini de güncelledi. Önceki raporda 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi 38 seviyesinde iken, bu rakam 37’ye çekildi. 2025 yılı sonunda dolar/TL beklentisi ise 45,5 TL olarak belirlendi. Ayrıca, yıl sonunda enflasyon beklentisi yüzde 43, 2025 için ise tahmin yüzde 25 olarak kaydedildi.